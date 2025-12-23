ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ «ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»


14:10 23.12.2025

Новый профессиональный стандарт «Оператор в производстве кондитерских изделий» утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 30 сентября 2025 года № 109, сообщает Telegram-канал трудового ведомства.

Разработка профессионального стандарта осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Белорусском государственном концерне пищевой промышленности «Белгоспищепром».

Профессиональный стандарт содержит характеристику трудовых функций новой профессии рабочего «Оператор в производстве кондитерских изделий» (4-6 разряды).

Специалисты выполняют работы при ведении технологического процесса производства полуфабрикатов и кондитерских изделий на поточно-механизированных, автоматизированных линиях и отдельных машинах (автоматах).

Код профессии рабочего согласно общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8160-229.

Введение профстандарта позволит:

на рынке труда применять единые подходы при подготовке рабочих инструкций по профессии;

в системе образования – использовать стандарт при разработке образовательных программ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9298
RUB 3.6813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9127 -0.0171
RUB 3.7094 +0.0281
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4120 3.4190
USD 2.9070 2.9120
RUB 3.6900 3.6995
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1750
EUR/RUB 92.4000 92.5500
USD/RUB 78.5000 78.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте