В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ «ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

14:10 23.12.2025 Новый профессиональный стандарт «Оператор в производстве кондитерских изделий» утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 30 сентября 2025 года № 109, сообщает Telegram-канал трудового ведомства. Разработка профессионального стандарта осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Белорусском государственном концерне пищевой промышленности «Белгоспищепром». Профессиональный стандарт содержит характеристику трудовых функций новой профессии рабочего «Оператор в производстве кондитерских изделий» (4-6 разряды). Специалисты выполняют работы при ведении технологического процесса производства полуфабрикатов и кондитерских изделий на поточно-механизированных, автоматизированных линиях и отдельных машинах (автоматах). Код профессии рабочего согласно общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8160-229. Введение профстандарта позволит: на рынке труда применять единые подходы при подготовке рабочих инструкций по профессии; в системе образования – использовать стандарт при разработке образовательных программ. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.