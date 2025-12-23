|О компании
|23.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ «ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
14:10 23.12.2025
Новый профессиональный стандарт «Оператор в производстве кондитерских изделий» утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 30 сентября 2025 года № 109, сообщает Telegram-канал трудового ведомства.
Разработка профессионального стандарта осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Белорусском государственном концерне пищевой промышленности «Белгоспищепром».
Профессиональный стандарт содержит характеристику трудовых функций новой профессии рабочего «Оператор в производстве кондитерских изделий» (4-6 разряды).
Специалисты выполняют работы при ведении технологического процесса производства полуфабрикатов и кондитерских изделий на поточно-механизированных, автоматизированных линиях и отдельных машинах (автоматах).
Код профессии рабочего согласно общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8160-229.
Введение профстандарта позволит:
на рынке труда применять единые подходы при подготовке рабочих инструкций по профессии;
в системе образования – использовать стандарт при разработке образовательных программ.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
