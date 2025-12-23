ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА 2026 - 2030 ГОДЫ


13:55 23.12.2025

В Беларуси утверждена Государственная программа инновационного развития на 2026 - 2030 годы. Соответствующий указ № 448 подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Государственная программа сформирована с учетом предложений ученых и экспертов по совершенствованию научной сферы, а также итогов ее выполнения в 2021 - 2025 годах, позволивших успешно реализовать более 50 инновационных проектов, создать наукоемкую и высокотехнологичную продукцию на сумму Br17,4 млрд, из которых Br6,1 млрд - поставки на экспорт.

В новой пятилетке в рамках программы организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты по созданию новых производств, которые соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 - 2030 годы. Это позволит успешно развивать собственный научно-технологический потенциал, наращивать выпуск инновационной продукции, созданной с использованием передовых отечественных технологий, замещать критический импорт и укреплять технологический суверенитет страны.

В результате выполнения программы к 2030 году планируется, что удельный вес инновационно активных организаций увеличится до 45%, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции достигнет Br9 млрд, из них резидентами технопарков - не менее Br2 млрд.
