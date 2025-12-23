ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 23 ДЕКАБРЯ ПРИНЯЛ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ


13:50 23.12.2025

Александр Лукашенко 23 декабря назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, Константина Бычека - председателем Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

При назначении Дмитрия Горы на пост генпрокурора Глава государства сделал акцент на работе по пресечению правонарушений коррупционной направленности.

"Вам здесь с Константином Федоровичем (Константин Бычек, назначенный в этот же день Председателем Следственного комитета. - Прим.) придется работать вместе. Очень серьезно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это (коррупция. - Прим.) недопустимо. Я уже говорил. По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас - славян. Мы - такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поручил не упускать из вида реализацию в стране истинных прав человека.

"Органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением законов в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси. Право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - поручил президент.

"Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9298
RUB 3.6813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9127 -0.0171
RUB 3.7094 +0.0281
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4120 3.4190
USD 2.9070 2.9120
RUB 3.6900 3.6995
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1750
EUR/RUB 92.4000 92.5500
USD/RUB 78.5000 78.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
