Александр Лукашенко 23 декабря назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, Константина Бычека - председателем Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

При назначении Дмитрия Горы на пост генпрокурора Глава государства сделал акцент на работе по пресечению правонарушений коррупционной направленности.

"Вам здесь с Константином Федоровичем (Константин Бычек, назначенный в этот же день Председателем Следственного комитета. - Прим.) придется работать вместе. Очень серьезно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это (коррупция. - Прим.) недопустимо. Я уже говорил. По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас - славян. Мы - такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поручил не упускать из вида реализацию в стране истинных прав человека.

"Органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением законов в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси. Право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - поручил президент.

"Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции", - подчеркнул Александр Лукашенко.