Экономика РБ


НА ФАСАДЕ ТРЦ PALAZZO ЗАПУСТИЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В СТРАНЕ 3D-ЭКРАН


12:29 23.12.2025

В ТРЦ Palazzo появился самый большой в стране наружный 3D-экран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ТРЦ, его площадь превышает размеры теннисного корта. Вскоре на экране станут транслировать трехмерные ролики с эффектом погружения, когда кажется, что персонажи оживают и несутся прямо на тебя.

Огромный экран находится в северной части торгового центра, рядом с парковкой и автобусной остановкой. По масштабу он сравним с крупным кинотеатром: длина – почти 27,6 метра, ширина – 13. Общая площадь – 358,3 «квадрата». Экран угловой: тянется 13 метров в одну сторону и 14 – в другую.

Внешний «кинотеатр» может показывать видео формата Full HD. Разрешение экрана даже превышает необходимый норматив и достигает 2646 на 1248 пикселей.

Сейчас на экране демонстрируют стандартные двухмерные ролики. Однако вскоре, как ожидается, поступят специально созданные 3D-видео с эффектом погружения. Они и раскроют потенциал наружного «кинотеатра».

Возможности экрана позволяют «оживлять» картинку, как на знаменитом билборде на Тайм-сквер в Нью-Йорке. На доли секунды может возникнуть ощущение, что вот-вот накроет морская волна, напрыгнет тигр, подплывет кит или схватит тираннозавр.

«Теперь в Минске работает самый большой 3D-экран в стране с разрешением, которое даже выше Full HD. Это большой шаг вперед, так как позволяет развивать трехмерный контент и привлекать аудиторию на улице. Сейчас мы ожидаем 3D-ролики с анимацией и спецэффектами – они как раз и должны произвести впечатление. Мы также открыты для разработчиков, которые ищут возможность показать свой трехмерный контент на большом экране», – отмечают в ТРЦ Palazzo.

На экране планируют любительские и профессиональные 3D-ролики. В ТРЦ Palazzo готовы сотрудничать с белорусскими аниматорами и другими авторами цифрового контента.

ТРЦ Palazzo, стоимостью в 120 млн долларов открылся в 2019 году. Его концепция создана английским архитектурным бюро Chapman Taylor. Комплекс занимает почти 95 тыс. «квадратов», из которых 8 тыс. – площадки для развлечений. Сейчас здесь работают около 70 магазинов одежды, обуви и техники, в том числе All Stars, SAMSUNG, «Детмир», «Кравт» и круглосуточный Евроопт Prime. В комплекс также входят двухэтажное кинопространство mooon, фудкорт, рестораны, игровые центры Banana City и Flash Park. Основное здание связано 4 переходами с бесплатным крытым паркингом для посетителей.
