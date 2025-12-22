|О компании
|23.12.2025
Экономика РБ
МТЗ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ НА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
12:25 23.12.2025
На Минском тракторном заводе ведется планомерная работа по переходу на светодиодное освещение — в настоящее время она завершена на 90 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник электротехнического отдела управления главного энергетика ОАО «МТЗ» Дмитрий Томко.
«Ранее для освещения в основном применялись ртутные газоразрядные лампы мощностью 250 Вт. Сегодня им на смену приходят более энергоэффективные и долговечные источники света. Для сравнения: мощность светодиодного светильника в четыре, а то и в шесть раз меньше. При этом уровень освещенности намного лучше за счет направленности светового потока», — отметил Дмитрий Томко.
В нынешнем году было закуплено около 1,9 тыс. светильников для наружного и внутреннего освещения. В планах на 2026-й приобрести для нужд подразделений почти 4 тыс. светодиодных светильников.
