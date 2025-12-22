ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МТЗ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ НА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


12:25 23.12.2025

На Минском тракторном заводе ведется планомерная работа по переходу на светодиодное освещение — в настоящее время она завершена на 90 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник электротехнического отдела управления главного энергетика ОАО «МТЗ» Дмитрий Томко.

«Ранее для освещения в основном применялись ртутные газоразрядные лампы мощностью 250 Вт. Сегодня им на смену приходят более энергоэффективные и долговечные источники света. Для сравнения: мощность светодиодного светильника в четыре, а то и в шесть раз меньше. При этом уровень освещенности намного лучше за счет направленности светового потока», — отметил Дмитрий Томко.

В нынешнем году было закуплено около 1,9 тыс. светильников для наружного и внутреннего освещения. В планах на 2026-й приобрести для нужд подразделений почти 4 тыс. светодиодных светильников.
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9298
RUB 3.6813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9298 -0.0121
RUB 3.6813 +0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4250
USD 2.9100 2.9240
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.7000 93.2000
USD/RUB 79.0000 79.6000
подробнее
