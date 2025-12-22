|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В СЛЕДУЮЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ В БЕЛАРУСИ РЕКОНСТРУИРУЮТ ОКОЛО 18,5 ТЫС. КМ. ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
11:02 23.12.2025
В следующей пятилетке в Беларуси реконструируют около 18,5 тыс. км. электросетей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Как рассказал Денис Мороз, модернизация электросетевой инфраструктуры – одна из приоритетных для отрасли задач. За последние пять лет объем реконструкции электросетей превысил 12,5 тыс км. «Мы ставим перед собой амбициозную задачу на следующую пятилетку - объем реконструкции увеличить практически в 1,5 раза и превысить 18,5 тыс км», - рассказал Денис Мороз.
Энергоснабжающие организации продолжают работу с заявками граждан, желающих использовать электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения. В целом по стране более 150 тыс домовладений получили технические условия для этих целей и уже пользуются электроотоплением.
Спрос у населения на электроотопление остается высоким. Реконструкция электросетей будет содействовать решению этого вопроса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
Курсы в банках
на 23.12.2025
Конвертация в банках
на 23.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте