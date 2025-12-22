ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В СЛЕДУЮЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ В БЕЛАРУСИ РЕКОНСТРУИРУЮТ ОКОЛО 18,5 ТЫС. КМ. ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ


11:02 23.12.2025

В следующей пятилетке в Беларуси реконструируют около 18,5 тыс. км. электросетей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал Денис Мороз, модернизация электросетевой инфраструктуры – одна из приоритетных для отрасли задач. За последние пять лет объем реконструкции электросетей превысил 12,5 тыс км. «Мы ставим перед собой амбициозную задачу на следующую пятилетку - объем реконструкции увеличить практически в 1,5 раза и превысить 18,5 тыс км», - рассказал Денис Мороз.

Энергоснабжающие организации продолжают работу с заявками граждан, желающих использовать электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения. В целом по стране более 150 тыс домовладений получили технические условия для этих целей и уже пользуются электроотоплением.

Спрос у населения на электроотопление остается высоким. Реконструкция электросетей будет содействовать решению этого вопроса.
