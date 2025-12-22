Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установлена реализация посредством интернет-площадок Вайлдберриз и Озон ряда макаронных изделий, запрещённых к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений.

Справочно:

В соответствии с постановлением Правительства от 6 декабря 2021 года №700 ввоз и реализация макаронных изделий, включая продукцию итальянского производства, на территории страны запрещены.

Кроме того, интернет-площадкам выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы товаров, запрещенных к реализации в соответствии с законодательством.