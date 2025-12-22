|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ ПРОДАЖУ НА WILDBERRIES И OZON ЗАПРЕЩЕННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
10:46 23.12.2025
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установлена реализация посредством интернет-площадок Вайлдберриз и Озон ряда макаронных изделий, запрещённых к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений.
Справочно:
В соответствии с постановлением Правительства от 6 декабря 2021 года №700 ввоз и реализация макаронных изделий, включая продукцию итальянского производства, на территории страны запрещены.
Кроме того, интернет-площадкам выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы товаров, запрещенных к реализации в соответствии с законодательством.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
Курсы в банках
на 23.12.2025
Конвертация в банках
на 23.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте