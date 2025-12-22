В интервью журналистам министр энергетики Беларуси Денис Мороз отметил, что после совещания у Главы государства по вопросам развития атомной энергетики Министерством энергетики совместно с Госкорпорацией «Росатом» создана рабочая группа, проведено ее первое заседание, по итогам которого готовятся принципиальные документы, которые определят - каким образом будет реализоваться проект по сооружению третьего блока БелАЭС, в том числе рамочное соглашение, которое определит условия и параметры блока, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«В целом обсуждается сооружение третьего блока в виде копии блоков, которые установлены на Белорусской АЭС - это блоки мощностью 1200 МВт», - рассказал министр.

Что касается сроков, по его словам, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

«Мы для себя фиксируем: белорусская энергосистема готова к интеграции еще одного блока АЭС в 2035 году, отметил он. - В целом мы обсуждаем период включения третьего блока в белорусскую энергосистему в 2035-2038 гг».