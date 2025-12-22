|О компании
|23.12.2025
Экономика РБ
А1 ЗАВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПО УЛУЧШЕНИЮ 4G-СЕТИ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
09:39 23.12.2025
А1 завершил очередной этап по улучшению 4G-сети по всей Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, новый этап работ проводился на 215 базовых станциях по всей Беларуси, где были включены более 1000 новых секторов. Таким образом, улучшение мобильной связи и интернет для абонентов А1 произошло в более чем 120 населенных пунктах. При этом покрытие и пропускная способность увеличились не только в городских областных и районных центрах, но и в агрогородках и сельской местности.
Развитие 4G‑сетей обеспечивает быстрый обмен данными, низкую задержку отклика и надежную связь в зонах с большой нагрузкой на сеть из-за высокой концентрации абонентов. Поддержка VoLTE заметно улучшает качество голосовых вызовов, сокращает время установления соединения и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом, а более эффективная передача данных способствует экономии заряда аккумулятора в повседневном использовании.
Кроме того, 4G повышает пропускную способность каналов, что обеспечивает комфортное воспроизведение потокового видео в высоком качестве и стабильную работу облачных сервисов, а также снижает число разрывов связи, поддерживает стабильный интернет для нескольких подключенных устройств, улучшает покрытие внутри помещений за счет современных радиотехнологий и более эффективного использования спектра.
В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G абоненты А1 могут на сайте, а оставить свои пожелания по улучшению связи – в специальной форме.
