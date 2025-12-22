В Беларуси построена одна из самых современных и безопасных АЭС в мире. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз, сообщает пресс-служба энергетического ведомства.

Проект по ее сооружению состоялся и успешно реализован благодаря решению и поддержке Главы государства. Белорусская АЭС соответствует высоким международным требованиям безопасности, что не раз подтверждали эксперты МАГАТЭ.

Как отметил на заседании Совета Палаты представителей министр энергетики, это самый масштабный и высокотехнологичный проект не только для энергокомплекса, но и страны в целом. Сегодня здесь трудится 2738 человек. Штат станции полностью укомплектован.

«При поддержке нашего стратегического партнера госкорпорации «Росатом» в Беларуси освоен широкий спектр передовых технологий и продукции с высокой добавленной стоимостью, созданы высокоэффективные производства и новые рабочие места, запущены крупные инновационные проекты как в энергетике, так и в смежных направлениях», подчеркнул Денис Мороз.

Ввод атомной станции в эксплуатацию позволил полностью отказаться от импорта электроэнергии и обеспечить энергетическую безопасность страны.

Станция суммарно выработала около 55 млрд. кВтч электроэнергии, что дало возможность заместить порядка 15 млрд. м.куб. природного газа. Получен и экологический эффект – за счет работы станции выбросы парниковых газов сократились более чем на 27 млн. тонн. Это существенный вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата.

В Беларуси сегодня производится достаточное количество электроэнергии для покрытия нужд реального сектора экономики и населения, добавил Министр. При этом спрос на нее продолжает расти – за последние 5 лет электропотребление выросло примерно на 6 млрд. кВтч. Это внушительный объем, который отражает положительную динамику развития страны по многим направлениям.