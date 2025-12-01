ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС И БГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ КАДРОВ


16:49 22.12.2025

Компания МТС и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку и развитие высшего образования в Республике Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора, партнерство охватит учебную, научную и практическую деятельность и будет способствовать повышению уровня подготовки студентов, магистрантов и аспирантов факультета журналистики БГУ.

В рамках партнерства предусмотрен обмен знаниями и опытом в области маркетинга, PR, менеджмента, бизнеса и технологий искусственного интеллекта между специалистами компании, преподавателями и студентами, проведение совместных конференций, семинаров и научных исследований. Представители МТС смогут принимать участие в учебных занятиях, оказывать методическую поддержку и сопровождать дипломные проекты, создавая для будущих специалистов дополнительные возможности для применения полученных знаний на практике. Такое сотрудничество станет прочной основой для интеграции академических знаний и бизнес-опыта, открывая новые перспективы для развития интеллектуального потенциала страны.

«Сотрудничество МТС и БГУ будет способствовать развитию среды, где студенты смогут учиться на примерах из практики бизнеса и технологий. Совместные проекты с БГУ позволят объединить академическую фундаментальность и практический опыт, чтобы выпускники выходили на рынок труда с актуальными знаниями и навыками. Для МТС это также возможность формировать будущие кадры, находить талантливых студентов и вовлекать их в развитие инновационных проектов компании», — отметил Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

«Подписание соглашения между БГУ и МТС открывает новые горизонты для практической подготовки студентов университета, позволяя им углублять знания в контексте инновационной деятельности нашего партнера. Мы уверены, что сотрудничество с одним из лидеров телекоммуникационной отрасли поможет нашим студентам стать высококвалифицированными специалистами, готовыми к вызовам современного рынка труда», — прокомментировал проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин.
