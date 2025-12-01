Управлением ДФР Комитета госконтроля по Витебской области выявлены факты коррупции в витебском государственном предприятии, осуществляющим работы по озеленению и благоустройству города, выращиванию и реализации кустарниковой и цветочной продукции.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что заведующая складом предприятия на протяжении 2023-2025 гг. неоднократно получала от знакомой (индивидуального предпринимателя) взятки за лоббирование ее интересов при проведении закупок семян цветочных культур.

Несмотря на более выгодные цены у конкурентов, поставщик семян всегда выбирался «по знакомству». При этом поставляемые предпринимательницей товары зачастую были ненадлежащего качества, а стоимость их была завышена.

Также заведующая складом регулярно предоставляла своей знакомой информацию о ценовых предложениях и предлагаемом ассортименте иных участников закупок.

При получении очередной взятки в сумме 5 тыс. рублей заведующая складом была задержана с поличным. За все время «сотрудничества» предпринимательница передала ей 30 тыс. рублей.

В отношении заведующей складом госпредприятия и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела. Проводится предварительное расследование.