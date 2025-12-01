ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ ЗАПУСТИЛИ СВЕРХБЫСТРЫЕ СТАНЦИИ ФОРМАТА «У ДОМА» С ЗАРЯДКОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ЗА 20 МИНУТ


15:51 22.12.2025

Сеть BatteryFly открыла во Фрунзенском районе Минска высокоскоростные зарядные станции формата «у дома».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, их мощность составляет солидные 160 кВт, что редкость для «столбиков» у жилых комплексов. В ночное время для водителей действует сниженный тариф.

Новые сверхбыстрые станции находятся в густой жилой застройке. Так, зарядный хаб появился в комплексе «Самоцветы» на улице Киреенко, 7а, что рядом с улицей Одоевского. В него вошли станции: две – на 160 кВт, еще две – на 40 кВт. Что интересно, через дорогу – у дома на улице Одоевского, 115в – поставили еще одну станцию на 50 кВт.

Еще две ЭЗС заработали на улице Лобанка, 12а – у жилого дома напротив «Материка», что рядом с метро «Каменная Горка». Высокоскоростную станцию на 160 кВт дополнила преддомовая «сороковаттка».

Станции поддерживают популярные разъёмы GB/T и CCS2 и подходят для большинства моделей электромобилей. Зарядка доступна круглосуточно.

Для зарядки на быстрых станциях в дневное время действует стандартный тариф – 65 копеек за кВт•ч. А вот с 22.00 до 09.00 зарядные сессии идут по ночным расценкам – 49 копеек за кВт•ч. На Киреенко и Лобанка BatteryFly добавили экспериментальный тариф на станциях 40 кВт — для электромобилей с батареей небольшой емкости и гибридов. Тариф автоматически отображается в приложении BatteryFly и указывается в предчеке перед началом сессии.

«Мощные станции для быстрой зарядки пришли в жилые комплексы. И это станет трендом на ближайшие годы. Теперь не обязательно заряжаться целую ночь на медленных ЭЗС – достаточно 20 минут, что очень удобно с функцией бронирования. Надо лишь забронировать станцию через приложение из дома и спуститься к машине, как только подойдет очередь. При этом мы предусмотрели и менее мощные станции для тех, кто никуда не торопится. Чтобы было дешевле, также есть и сниженный ночной тариф. А для распределения загрузки ввели новый экспериментальный тариф на станциях 40 киловатт. Это как раз то, что и нужно владельцам электромобилей», – отмечают в BatteryFly.

Для зарядки нужно скачать мобильное приложение BatteryFly. С его помощью можно забронировать зарядную станцию, отслеживать статус зарядки и совершать оплаты. Также можно рассчитаться с помощью приложений «Оплати», а юридическим лицам доступны корпоративные аккаунты. Присутствует и плата за простой, чтобы водители не задерживали станции после зарядки и не создавали неудобств другим.

Зарядные станции BatteryFly работают в Минске, областных и районных центрах. Сеть также развивает крупные хабы в столице – в ТРЦ Palazzo, ТЦ Momo и ТРЦ DanaMall. В ближайшие годы оператор продолжит расширять зарядную инфраструктуру.
