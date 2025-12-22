ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ГРУШ И КОРМОВ В РОССИЮ


15:01 22.12.2025

С начала декабря при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы сотрудники Могилевской и Гомельской таможен уже установили шесть фактов нарушения требований транспортировки товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, без необходимых сопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, в Россию намеревались вывезти в общей сложности порядка 13 тыс. упаковок корма для животных и более 40 тонн груш.

Так, в трех грузовых авто, которые остановили для проверки могилевские таможенники, перемещали корм для животных, еще в одном - более 20 тонн груш. Аналогичные товары находились еще в двух грузовиках, которые были остановлены сотрудниками Гомельской таможни.

Общая стоимость корма и фруктов, перемещаемых в нарушение законодательства, составила 625 тыс. бел. рублей.

По всем фактам таможнями начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи в отношении физического лица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, а в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9298 -0.0121
RUB 3.6813 +0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4440
USD 2.9310 2.9420
RUB 3.6520 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1710
EUR/RUB 93.6000 94.1000
USD/RUB 79.9000 80.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте