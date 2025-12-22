С начала декабря при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы сотрудники Могилевской и Гомельской таможен уже установили шесть фактов нарушения требований транспортировки товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, без необходимых сопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, в Россию намеревались вывезти в общей сложности порядка 13 тыс. упаковок корма для животных и более 40 тонн груш.

Так, в трех грузовых авто, которые остановили для проверки могилевские таможенники, перемещали корм для животных, еще в одном - более 20 тонн груш. Аналогичные товары находились еще в двух грузовиках, которые были остановлены сотрудниками Гомельской таможни.

Общая стоимость корма и фруктов, перемещаемых в нарушение законодательства, составила 625 тыс. бел. рублей.

По всем фактам таможнями начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи в отношении физического лица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, а в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.