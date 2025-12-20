|О компании
Экономика РБ
МИНТРУДА: ПОРЯДКА 480 ТЫС. ЛЮДЕЙ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЗАНЯТЫ В ЭКОНОМИКЕ
13:24 22.12.2025
Порядка 480 тыс. людей пенсионного возраста заняты в экономике. Это фактически каждый пятый пенсионер. Об этом заявила заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артёменко, сообщает Telegram-канал ведомства.
«И, конечно, есть механизмы, которые буквально показывают свою эффективность, в частности, снятие ограничений на размер пенсии, если человек работает. До недавнего времени пенсия сокращалась, если ты продолжал свою трудовую деятельность. При определенных условиях.
Сегодня эти ограничения сняты, и мы увидели, что 27 тысяч пришло к нам в трудовые ресурсы и заинтересованы дальше продолжать работу», - отметила замминистра.
