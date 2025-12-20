Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «НЕДРА» НА 2026 - 2030 ГОДЫ

12:31 22.12.2025 В Беларуси утверждена Государственная программа «Недра» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Программа направлена на решение следующих задач: повышение уровня геологической изученности территории воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, повышение эффективности использования полезных ископаемых В частности, госпрограммой предусматривается сводный целевой показатель, характеризующий покрытие территории страны геологическими картами нового поколения масштаба 1:200 000, - к 2030 году на уровне 60 процентов (в 2025 году - 42 процента) Объем финансирования госпрограммы - 276 млн. рублей, в том числе: 273,3 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2,7 млн. рублей - собственные средства организаций