|22.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «НЕДРА» НА 2026 - 2030 ГОДЫ
12:31 22.12.2025
В Беларуси утверждена Государственная программа «Недра» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Программа направлена на решение следующих задач:
повышение уровня геологической изученности территории
воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, повышение эффективности использования полезных ископаемых
В частности, госпрограммой предусматривается сводный целевой показатель, характеризующий покрытие территории страны геологическими картами нового поколения масштаба 1:200 000, - к 2030 году на уровне 60 процентов (в 2025 году - 42 процента)
Объем финансирования госпрограммы - 276 млн. рублей, в том числе: 273,3 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2,7 млн. рублей - собственные средства организаций
