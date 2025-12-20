Минский домостроительный комбинат приступил к освоению жилой застройки в границах улиц Притыцкого-Скрипникова-Академика Вышелесского. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Первый дом будет по системе КУБ, со встроенными помещениями на первом этаже и пристроенным двухуровневым паркингом на 102 машино/места.

Это жильё комфорт-класса со свободной планировкой квартир, без чистовой отделки. Квартирография разнообразная – от «однушек» до четырёхкомнатных.

Дом № 1.1 по генплану – пятисекционный, переменной этажности – 10-12 этажей, на 341 квартиру.

Большинство квартир предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (без господдержки).

93 квартиры поступят в свободную продажу.

Старт запланирован на весну 2026 года.