|22.12.2025
Экономика РБ
В КАМЕННОЙ ГОРКЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
12:19 22.12.2025
Минский домостроительный комбинат приступил к освоению жилой застройки в границах улиц Притыцкого-Скрипникова-Академика Вышелесского. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Первый дом будет по системе КУБ, со встроенными помещениями на первом этаже и пристроенным двухуровневым паркингом на 102 машино/места.
Это жильё комфорт-класса со свободной планировкой квартир, без чистовой отделки. Квартирография разнообразная – от «однушек» до четырёхкомнатных.
Дом № 1.1 по генплану – пятисекционный, переменной этажности – 10-12 этажей, на 341 квартиру.
Большинство квартир предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (без господдержки).
93 квартиры поступят в свободную продажу.
Старт запланирован на весну 2026 года.
