Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 1,3%

11:17 22.12.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-ноябрь 2025 г. в текущих ценах составил 29 864,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,3% к уровню января-ноября 2024 г.