|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АНАЛИТИКИ ЕАБР ПРОГНОЗИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2026 ГОДУ НА 1,8%
11:08 22.12.2025
ВВП Беларуси вырос на 1,3% в январе–ноябре 2025 г. после 1,5% в январе–октябре.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), экономика сохраняет рост за счет потребительской и инвестиционной активности. Розничный товарооборот увеличился на 7,1% за январь–ноябрь (после 7,7% за январь–октябрь). Инвестиции в основной капитал выросли на 11,8% (после 13,2%). Ослабление спроса со стороны России в 2025 г. оказывает негативное влияние на промышленность, выпуск в которой сократился на 1,7%.
«В 2026 г. по мере реализации запланированных правительством 600 проектов и ускорения роста экономики России, прогнозируем увеличение ВВП Беларуси на 1,8%», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 22.12.2025
Конвертация в банках
на 22.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте