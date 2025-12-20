ВВП Беларуси вырос на 1,3% в январе–ноябре 2025 г. после 1,5% в январе–октябре.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), экономика сохраняет рост за счет потребительской и инвестиционной активности. Розничный товарооборот увеличился на 7,1% за январь–ноябрь (после 7,7% за январь–октябрь). Инвестиции в основной капитал выросли на 11,8% (после 13,2%). Ослабление спроса со стороны России в 2025 г. оказывает негативное влияние на промышленность, выпуск в которой сократился на 1,7%.

«В 2026 г. по мере реализации запланированных правительством 600 проектов и ускорения роста экономики России, прогнозируем увеличение ВВП Беларуси на 1,8%», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).