|22.12.2025
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» НА 2026-2030 ГОДЫ
10:51 22.12.2025
Правительством утверждена Государственная программа «Устойчивое предпринимательство» на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Цель - создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и динамичного развития малого и среднего предпринимательства
Реализация Государственной программы в очередной пятилетке будет направлена на решение 2-х задач:
стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства
создание комфортного бизнес-климата
Объем финансирования Государственной программы на 2026 - 2030 годы составляет 64 191,6 млн. рублей (в том числе республиканский бюджет - 70,3 млн. рублей, местные бюджеты - 91,7 млн. рублей, собственные средства банков 64 029,7 млн. рублей)
