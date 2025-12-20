Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» НА 2026-2030 ГОДЫ

10:51 22.12.2025 Правительством утверждена Государственная программа «Устойчивое предпринимательство» на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Цель - создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и динамичного развития малого и среднего предпринимательства Реализация Государственной программы в очередной пятилетке будет направлена на решение 2-х задач: стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства создание комфортного бизнес-климата Объем финансирования Государственной программы на 2026 - 2030 годы составляет 64 191,6 млн. рублей (в том числе республиканский бюджет - 70,3 млн. рублей, местные бюджеты - 91,7 млн. рублей, собственные средства банков 64 029,7 млн. рублей)