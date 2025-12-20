Решением Брестского областного исполнительного комитета от 24 ноября 2025 г. № 843 установлены нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы по их оплате для отдельных категорий граждан.

Как сообщает Национальный правовой портал, нормы определены в отношении таких коммунальных услуг, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок.

Решения Брестского областного исполнительного комитета от 14 декабря 2015 г. № 921 «О расчетах населения за жилищно-коммунальные услуги» и от 19 июля 2021 г. № 434 «Об установлении норм потребления коммунальных услуг для предоставления льгот отдельным категориям граждан» признаются утратившими силу.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465.

Решение вступило в силу 10 декабря 2025 г.