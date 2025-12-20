ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖКУ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ


10:40 22.12.2025

Решением Брестского областного исполнительного комитета от 24 ноября 2025 г. № 843 установлены нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы по их оплате для отдельных категорий граждан.

Как сообщает Национальный правовой портал, нормы определены в отношении таких коммунальных услуг, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок.

Решения Брестского областного исполнительного комитета от 14 декабря 2015 г. № 921 «О расчетах населения за жилищно-коммунальные услуги» и от 19 июля 2021 г. № 434 «Об установлении норм потребления коммунальных услуг для предоставления льгот отдельным категориям граждан» признаются утратившими силу.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465.

Решение вступило в силу 10 декабря 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9419 -0.0197
RUB 3.6632 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4440
USD 2.9310 2.9420
RUB 3.6520 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1710
EUR/RUB 93.6000 94.1000
USD/RUB 79.9000 80.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
