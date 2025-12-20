|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖКУ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
10:40 22.12.2025
Решением Брестского областного исполнительного комитета от 24 ноября 2025 г. № 843 установлены нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы по их оплате для отдельных категорий граждан.
Как сообщает Национальный правовой портал, нормы определены в отношении таких коммунальных услуг, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок.
Решения Брестского областного исполнительного комитета от 14 декабря 2015 г. № 921 «О расчетах населения за жилищно-коммунальные услуги» и от 19 июля 2021 г. № 434 «Об установлении норм потребления коммунальных услуг для предоставления льгот отдельным категориям граждан» признаются утратившими силу.
Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465.
Решение вступило в силу 10 декабря 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 22.12.2025
Конвертация в банках
на 22.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте