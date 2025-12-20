|О компании
|22.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:26 22.12.2025
Указом от 15 декабря 2025 г. № 432 корректируется ряд указов, регулирующих вопросы микрофинансовой деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, документом предусмотрено изложение в новой редакции указа от 23 октября 2019 г. № 394 «О предоставлении и привлечении займов». Среди нововведений:
изменение определения микрофинансовой деятельности;
наделение операторов сотовой связи правом осуществлять микрофинансовую деятельность;
предоставление коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, права предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога (сумма не должна превышать 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора);
закрепление требования получения письменного согласия одного из законных представителей для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при заключении договоров потребительского микрозайма с коммерческими микрофинансовыми и специализированными организациями и др.
В том числе правовым актом внесены изменения в указы президента Беларуси:
от 25 мая 2021 г. № 196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», направленные на обеспечение финансовой устойчивости операторов сервисов онлайн-заимствования;
от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», которыми предусмотрено отнесение к компетенции Национального банка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам предоставления (привлечения) микрозаймов как микрофинансовыми и специализированными организациями, так и иными субъектами.
