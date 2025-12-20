|О компании
|22.12.2025
Экономика РБ
В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПОСТРОЕНО 8,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:28 22.12.2025
В январе-ноябре 2025 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 8,3 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 482,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 126,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 26,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 95,8 тыс. квадратных метров.
