В январе-ноябре 2025 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 8,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 482,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 126,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 26,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 95,8 тыс. квадратных метров.