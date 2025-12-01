|О компании
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,7%
16:32 20.12.2025
В январе – ноябре 2025 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 30 036,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января − ноября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 12,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 2,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 3,8%, в обрабатывающей промышленности сократился на 4,8%.
