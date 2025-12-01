Подлежащие декларированию при перемещении через границу порядка 40 разных изделий из серебра и два золотых слитка обнаружили гродненские таможенники у гражданина Мексики, следовавшего из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, мужчина, прибывший в пункт пропуска «Каменный Лог» рейсовым автобусом, решил сокрыть информацию о ввозимых им товарах и выбрал для пересечения границы зеленый коридор.

Партия драгоценностей общей стоимостью порядка 40 тыс. рублей, находилась в его сумке с личным багажом.

За недекларирование товаров в крупном размере в отношении иностранного гражданина Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Теперь мужчине придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости незадекларированого товара.