|20.12.2025
Экономика РБ
ГРАЖДАНИН МЕКСИКИ ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ 40 ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА И ДВА ЗОЛОТЫХ СЛИТКА
14:13 20.12.2025
Подлежащие декларированию при перемещении через границу порядка 40 разных изделий из серебра и два золотых слитка обнаружили гродненские таможенники у гражданина Мексики, следовавшего из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, мужчина, прибывший в пункт пропуска «Каменный Лог» рейсовым автобусом, решил сокрыть информацию о ввозимых им товарах и выбрал для пересечения границы зеленый коридор.
Партия драгоценностей общей стоимостью порядка 40 тыс. рублей, находилась в его сумке с личным багажом.
За недекларирование товаров в крупном размере в отношении иностранного гражданина Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Теперь мужчине придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости незадекларированого товара.
