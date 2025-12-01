На здании обсерватории Минского планетария в демонтирован купол. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новый купол будет с вращением на 360° и специальными створками. Его спроектируют и изготовят в Москве.

Реконструкцию необычного объекта ведет трест № 35 (генподрядчик СУ-199). Сейчас под новый купол строители усилят колонны и зальют монолитный пояс.

Здание обсерватории 1967 года постройки, цилиндрической формы, высота по куполу 12 м, в диаметре – 5,5. На верхний уровень, где находился уникальный телескоп�� фирмы Carl Zeiss 1950/130, ведет винтовая лестница.

Планируется, что обновление звездного дома займет не очень много времени, и скоро все желающие смогут в дневное и вечернее время наблюдать за жизнью светил.