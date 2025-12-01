|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗДАНИЕ ОБСЕРВАТОРИИ МИНСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ ОСНАСТЯТ НОВЫМ КУПОЛОМ С ПОЛНЫМ ВРАЩЕНИЕМ
13:34 20.12.2025
На здании обсерватории Минского планетария в демонтирован купол. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Новый купол будет с вращением на 360° и специальными створками. Его спроектируют и изготовят в Москве.
Реконструкцию необычного объекта ведет трест № 35 (генподрядчик СУ-199). Сейчас под новый купол строители усилят колонны и зальют монолитный пояс.
Здание обсерватории 1967 года постройки, цилиндрической формы, высота по куполу 12 м, в диаметре – 5,5. На верхний уровень, где находился уникальный телескоп�� фирмы Carl Zeiss 1950/130, ведет винтовая лестница.
Планируется, что обновление звездного дома займет не очень много времени, и скоро все желающие смогут в дневное и вечернее время наблюдать за жизнью светил.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте