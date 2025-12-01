Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ

13:22 20.12.2025 Александр Лукашенко в развитие решений, принятых на заседании Всебелорусского народного собрания, подписал 20 декабря указ № 445 «О назначении и освобождении судей». Об этом сообщает пресс-служба президента. Юрий Кобец, освобожденный ВНС от должности заместителя Председателя Верховного Суда, назначен Председателем Апелляционного экономического суда. Предусмотрено также кадровое обновление в руководящем составе отдельных судов. Председателями экономических судов Гомельской и Гродненской областей назначены Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно. Кроме того, ряд судей освобожден от занимаемых должностей в связи с избранием их судьями Верховного Суда.