|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
13:22 20.12.2025
Александр Лукашенко в развитие решений, принятых на заседании Всебелорусского народного собрания, подписал 20 декабря указ № 445 «О назначении и освобождении судей». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Юрий Кобец, освобожденный ВНС от должности заместителя Председателя Верховного Суда, назначен Председателем Апелляционного экономического суда.
Предусмотрено также кадровое обновление в руководящем составе отдельных судов. Председателями экономических судов Гомельской и Гродненской областей назначены Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно.
Кроме того, ряд судей освобожден от занимаемых должностей в связи с избранием их судьями Верховного Суда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте