Китайская компания-производитель стекольной продукции провинции Хэнань, заинтересованная в организации производства, с деловым визитом посетила свободную экономическую зону «Могилев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, в ходе проведения многосторонней встречи, участие в которой приняли также руководители таких организаций, как ООО «Авансум», ОАО «Могилевское агентство регионального развития», Китайская торгово-промышленная ассоциация «Хэнань», глава администрации СЭЗ «Могилев» Павел Мариненко выступил с презентацией свободной экономической зоны, разъяснив условия резидентства в ее границах с использованием льготно-преференциального режима, предусмотренного республиканским законодательством.

Программой визита компании было предусмотрено посещение площадок для возможной локализации производства.

Онлайн-встреча, организованная с участием руководства Национального агентства инвестиций и приватизации, определила дальнейшие шаги для успешной реализации проекта с китайской и белорусской сторон.