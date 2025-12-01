|О компании
|20.12.2025
Экономика РБ
КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В СЭЗ «МОГИЛЕВ»
12:53 20.12.2025
Китайская компания-производитель стекольной продукции провинции Хэнань, заинтересованная в организации производства, с деловым визитом посетила свободную экономическую зону «Могилев».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, в ходе проведения многосторонней встречи, участие в которой приняли также руководители таких организаций, как ООО «Авансум», ОАО «Могилевское агентство регионального развития», Китайская торгово-промышленная ассоциация «Хэнань», глава администрации СЭЗ «Могилев» Павел Мариненко выступил с презентацией свободной экономической зоны, разъяснив условия резидентства в ее границах с использованием льготно-преференциального режима, предусмотренного республиканским законодательством.
Программой визита компании было предусмотрено посещение площадок для возможной локализации производства.
Онлайн-встреча, организованная с участием руководства Национального агентства инвестиций и приватизации, определила дальнейшие шаги для успешной реализации проекта с китайской и белорусской сторон.
