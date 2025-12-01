ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БИРЖИ СУБКОНТРАКТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА С КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ 24 ДЕКАБРЯ


12:43 20.12.2025

В целях вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ «Минск», 24 декабря 2025 года с 11:00 до 13:00 часов в рамках контактно – кооперационной биржи планируется проведение онлайн-переговоров с крупными промышленными организациями Республики Беларусь: ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО», ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Гродненский механический завод», УЧПП «КУВО», ОАО «БМЗ», ОАО Станкозавод «Красный борец», УП «Полимерконструкция», ОАО «ВИСТАН», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», ОАО «УКХ Белорусские обои», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Полесье», ИП «ИНКО-ФУД» ООО, ООО «Логл Био», ОАО «Молочный мир», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слонимский мясокомбинат».

Срок приема заявок: до 23 декабря 2025 года.

С перечнями продукции, комплектующих изделий и материалов для вышеуказанных промышленных предприятий, которые предлагаются для освоения в Республике Беларусь и Российской Федерации, можно ознакомиться на сайте belarp.by или по ссылке https://belarp.by/ru/subcontractation

Ссылка для подключения к онлайн-переговорам будет направлена на электронный адрес участника за день до проведения переговоров. Возможность использования площадки Белорусского фондадля субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатная.

Перечни субъектов хозяйствования, осуществляющих производство продукции (работ, услуг) и заинтересованных в поставках продукции вышеуказанным предприятиям (c указанием наименования предприятия, подавшего заявку на участие в переговорах на сайте belarp.by, контактных данных (телефон, e-mail) необходимо представить не позднее 23 декабря 2025 года в Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей или на электронную почту .

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(017) 298 21 42, (029) 622 28 39
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9419 -0.0197
RUB 3.6632 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4370 3.4450
USD 2.9350 2.9430
RUB 3.6520 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 94.0000 94.3000
USD/RUB 80.1000 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте