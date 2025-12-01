В целях вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ «Минск», 24 декабря 2025 года с 11:00 до 13:00 часов в рамках контактно – кооперационной биржи планируется проведение онлайн-переговоров с крупными промышленными организациями Республики Беларусь: ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО», ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Гродненский механический завод», УЧПП «КУВО», ОАО «БМЗ», ОАО Станкозавод «Красный борец», УП «Полимерконструкция», ОАО «ВИСТАН», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», ОАО «УКХ Белорусские обои», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Полесье», ИП «ИНКО-ФУД» ООО, ООО «Логл Био», ОАО «Молочный мир», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слонимский мясокомбинат».

Срок приема заявок: до 23 декабря 2025 года.

С перечнями продукции, комплектующих изделий и материалов для вышеуказанных промышленных предприятий, которые предлагаются для освоения в Республике Беларусь и Российской Федерации, можно ознакомиться на сайте belarp.by или по ссылке https://belarp.by/ru/subcontractation

Ссылка для подключения к онлайн-переговорам будет направлена на электронный адрес участника за день до проведения переговоров. Возможность использования площадки Белорусского фондадля субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатная.

Перечни субъектов хозяйствования, осуществляющих производство продукции (работ, услуг) и заинтересованных в поставках продукции вышеуказанным предприятиям (c указанием наименования предприятия, подавшего заявку на участие в переговорах на сайте belarp.by, контактных данных (телефон, e-mail) необходимо представить не позднее 23 декабря 2025 года в Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей или на электронную почту .

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(017) 298 21 42, (029) 622 28 39