В рамках решения практических задач по кадровому обеспечению предприятий трудовыми ресурсами на площадке предприятия-резидента СЭЗ «Брест» СП «Санта Бремор» ООО состоялась рабочая встреча, посвященная актуальным вопросам внешней трудовой миграции. Об этом сообщает пресс-служба СЭЗ «Брест».

Мероприятие прошло под председательством заместителя председателя Брестского облисполкома. На совещании присутствовали руководители департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел, главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты, комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, другие должностные лица областных и городских учреждений и организаций, а также представители промышленных предприятий.

В рабочей встрече принимал участие глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук. Сегодня на территории свободной экономической зоны зарегистрировано 77 резидентов. На предприятиях создано порядка 23 тысяч рабочих мест, некоторые из них по различным причинам остаются вакантными.Главной темой встречи стали вопросы практической реализации государственной политики в сфере миграции, определяемой Указом Президента Республики Беларусь №202 от 21 мая 2025 года «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции». В ходе обсуждения представители власти и бизнеса рассмотрели практические задачи по соблюдению действующего законодательства, регулирующего привлечение на предприятия иностранной рабочей силы. Основное внимание обращалось на определенные законом обязанности работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

На встрече поднимались такие проблемные вопросы, как баланс между регулированием и потребностями бизнеса; соблюдение требований законодательства и решение задач кадрового обеспечения; качественный состав мигрантов, предусматривающий необходимость создания условий для переезда высококвалифицированных специалистов. Также рассматривался опыт адаптации и интеграции трудовых мигрантов. Важным моментом работы с трудовыми мигрантами является цифровизация процессов. В 2026 году планируется взаимодействие между нанимателями и миграционными органами перевести в электронный формат, что значительно упростит процедуру.По итогам встречи стороны констатировали необходимость продолжения постоянного тесного взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом для оперативного решения возникающих проблем. В настоящее время государственная политика определяет сбалансированный подход в решении задач защиты национального рынка труда и создание условий для развития экономики, созданы необходимые предпосылки, чтобы прибывающие в Беларусь иностранные работники неукоснительно соблюдали действующее законодательство. Для белорусских предприятий четкое следование требованиям законодательства, регулирующего внешнюю трудовую миграцию, становится не только правовой необходимостью, но и элементом корпоративной социальной ответственности и фактором устойчивого развития.