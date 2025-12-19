Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2,3%

11:36 20.12.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-ноябре 2025 года в текущих ценах составил 82,1 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,3% к уровню января-ноября 2024 г.