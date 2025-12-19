ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЧАСТНЫЙ ПЕРЕРАБОТЧИК МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


11:20 20.12.2025

Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки установлено, что при реализации мясной продукции (полуфабрикат из свинины, колбасные изделия) на сумму 2,5 млн. рублей частное предприятие необоснованно увеличило отпускные цены с 2,6% до 16,9%. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Данное увеличение цен не было согласовано с комиссией по ценообразованию. В результате были нарушены требования порядка ценообразования.

Также выявлены факты нарушения требований технологической документации при производстве и реализации отдельных наименований мясной продукции.

За допущенные нарушения порядка ценообразования частное предприятие привлечено к административной ответственности на сумму 250 тыс. рублей.
