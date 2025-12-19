|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЧАСТНЫЙ ПЕРЕРАБОТЧИК МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
11:20 20.12.2025
Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки установлено, что при реализации мясной продукции (полуфабрикат из свинины, колбасные изделия) на сумму 2,5 млн. рублей частное предприятие необоснованно увеличило отпускные цены с 2,6% до 16,9%. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Данное увеличение цен не было согласовано с комиссией по ценообразованию. В результате были нарушены требования порядка ценообразования.
Также выявлены факты нарушения требований технологической документации при производстве и реализации отдельных наименований мясной продукции.
За допущенные нарушения порядка ценообразования частное предприятие привлечено к административной ответственности на сумму 250 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте