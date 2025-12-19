ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ ОТМЕНЕНЫ И ИЗМЕНЕНЫ 92 ПРОЦЕДУРЫ ГОСЗАКУПОК НА СУММУ СВЫШЕ BR8,3 МЛН


11:00 20.12.2025

По инициативе органов прокуратуры Брестской области за истекший период 2025 года отменены и изменены проводившиеся с нарушениями законодательства 76 процедур государственных закупок на общую сумму свыше 6,3 млн рублей, а также отменено и изменено 16 процедур закупок за счет собственных средств на сумму свыше 2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, нарушения требований законодательства о государственных закупках различны по основаниям возникновения, причинам, последствиям. Зачастую причинами нарушений при проведении закупок становятся недостаточная квалификация специалистов, неправильное толкование норм законодательства о закупках или просто невнимательность при организации и проведении процедур закупок.

Среди типичных нарушений, выявленных прокурорами, которые могут повлиять на результаты закупок, можно выделить следующие:

установление в документах по процедуре государственной закупки неправомерных требований к участникам;

отсутствие требований к участникам, предусмотренных законодательством о государственных закупках, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки;

нарушения при установлении критериев оценки предложений участников;

подведение итогов процедуры государственной закупки в части неправомерного отклонения предложений участников или выбора участника победителя.

Повышенное внимание прокуроров направлено также на недопущение уклонения субъектами хозяйствования от проведения конкурентных видов процедур закупок. По всем выявленным фактам нарушений законодательства о закупках руководителям юридических лиц вынесены предписания, в которых потребовано отменить либо изменить процедуры закупок товаров (работ, услуг).

Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности по ст.ст.12.9, 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции (абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»).

Справочно. Согласно абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения процедур закупок является правонарушением, создающим условия для коррупции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4600
USD 2.9450 2.9550
RUB 3.6450 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 94.0000 94.5000
USD/RUB 80.2000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте