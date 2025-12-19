По инициативе органов прокуратуры Брестской области за истекший период 2025 года отменены и изменены проводившиеся с нарушениями законодательства 76 процедур государственных закупок на общую сумму свыше 6,3 млн рублей, а также отменено и изменено 16 процедур закупок за счет собственных средств на сумму свыше 2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, нарушения требований законодательства о государственных закупках различны по основаниям возникновения, причинам, последствиям. Зачастую причинами нарушений при проведении закупок становятся недостаточная квалификация специалистов, неправильное толкование норм законодательства о закупках или просто невнимательность при организации и проведении процедур закупок.

Среди типичных нарушений, выявленных прокурорами, которые могут повлиять на результаты закупок, можно выделить следующие:

установление в документах по процедуре государственной закупки неправомерных требований к участникам;

отсутствие требований к участникам, предусмотренных законодательством о государственных закупках, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки;

нарушения при установлении критериев оценки предложений участников;

подведение итогов процедуры государственной закупки в части неправомерного отклонения предложений участников или выбора участника победителя.

Повышенное внимание прокуроров направлено также на недопущение уклонения субъектами хозяйствования от проведения конкурентных видов процедур закупок. По всем выявленным фактам нарушений законодательства о закупках руководителям юридических лиц вынесены предписания, в которых потребовано отменить либо изменить процедуры закупок товаров (работ, услуг).

Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности по ст.ст.12.9, 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции (абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»).

Справочно. Согласно абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения процедур закупок является правонарушением, создающим условия для коррупции.