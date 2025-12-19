ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА СОЦЭКОНОМРАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2026-2030 ГОДЫ


10:41 20.12.2025

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы утверждена во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Решение принято единогласно.

Как отметил премьер-министр Александр Турчин программа отражает, по сути, экономическую модель развития нашего государства с постановкой реалистичных задач при обеспечении макроэкономической сбалансированности. Программа соответствует задачам пятилетки качества, отвечает запросам общества и гарантирует следование выбранному курсу на построение сильной и процветающей Беларуси.

"На фоне геополитической нестабильности и замедления темпов мировой экономики ожидаемый темп роста нашей составит не менее 103% в год. За всю пятилетку рост - 115,8%. Необходимо отметить, что эта задача является весьма напряженной. Для сравнения: рост ВВП за текущую пятилетку оценивается на уровне 107%", - сказал Александр Турчин.

В тесном сопряжении с наукой поставлена задача по формированию новых высокотехнологичных отраслей - производство промышленных роботов, беспилотных систем, пилотируемой авиационной техники и микроэлектронной продукции, фармацевтических препаратов и биотехнологической продукции, электрических и гибридных легковых автомобилей, - отметил премьер-министр.

Все дороги от райцентров к агрогородкам в Беларуси к 2030 году будут с усовершенствованным покрытием. Всего планируется провести реконструкцию, строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.

За пятилетку в Беларуси планируется построить 5 млн кв.м арендного жилья. Александр Турчин отметил, что качественная и удобная среда для жизни - это в первую очередь жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь кадры в регионы.

Александр Турчин рассказал о наиболее значимых инвестпроектах, которые включены в проект программы соцэкономразвития.

"В деревообработке планируется строительство второго завода по производству сульфатной целлюлозы, в нефтехимии - комплекса по производству полипропилена, в металлургии - создание производства точного алюминиевого литья, в машиностроении - организация выпуска тракторов высокой мощности", - отметил Александр Турчин.

В Беларуси будет создан Центр развития предпринимательства. В результате доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости составит 33%, а среднегодовой прирост налоговых поступлений - не менее 10%.
