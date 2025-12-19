|О компании
|20.12.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 37,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:29 20.12.2025
В январе-ноябре 2025 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 37,2 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 3 561,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 112,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 642,5 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 381 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,8% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
