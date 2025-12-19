ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 37,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


09:29 20.12.2025

В январе-ноябре 2025 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 37,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 3 561,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 112,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 642,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 381 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,8% от общего ввода по республике.
