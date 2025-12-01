ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,4%


16:04 19.12.2025

Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – ноябре 2025 г. составил 7838,9 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2025 г. составил 7353,3 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2025 г. составил 3616,8 млн. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2025 г. составил 397,7 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте