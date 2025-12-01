|О компании
|19.12.2025
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,4%
16:04 19.12.2025
Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – ноябре 2025 г. составил 7838,9 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2025 г. составил 7353,3 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2025 г. составил 3616,8 млн. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2025 г. составил 397,7 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.
