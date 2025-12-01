Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – ноябре 2025 г. составил 7838,9 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2025 г. составил 7353,3 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2025 г. составил 3616,8 млн. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2025 г. составил 397,7 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.