|19.12.2025
|
|
Экономика РБ
ГРАЖДАНКА КУБЫ ПЫТАЛАСЬ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ ПАРТИЮ БРЕНДОВЫХ ВЕЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ BR55 ТЫС.
14:25 19.12.2025
Коммерческую партию брендовых вещей общей стоимостью 55 тыс. бел. рублей гражданка Кубы планировала незаконно ввезти в Беларусь.
Выявили нарушение законодательства таможенники из Национального аэропорта «Минск», куда женщина прибыла авиарейсом «Дубай-Минск».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, она выбрала для прохождения таможенной границы зеленый коридор, подтвердив отсутствие необходимости декларировать какие-либо товары.
Таможенники усомнились в ее словах и действиях, при проведении дополнительных форм таможенного контроля обнаружили у гражданки партию сумок, очков, чемоданов и аксессуаров торговых марок Chanel, Balenciaga, Miu Miu, Christian Dior.
В отношении гражданки Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
Напоминаем, что беспошлинный лимит на ввоз товаров для личного пользования воздушным транспортом по стоимости составляет 10 тыс. евро в эквиваленте, а по весу - до 50 кг.
|
