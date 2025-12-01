Коммерческую партию брендовых вещей общей стоимостью 55 тыс. бел. рублей гражданка Кубы планировала незаконно ввезти в Беларусь.

Выявили нарушение законодательства таможенники из Национального аэропорта «Минск», куда женщина прибыла авиарейсом «Дубай-Минск».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, она выбрала для прохождения таможенной границы зеленый коридор, подтвердив отсутствие необходимости декларировать какие-либо товары.

Таможенники усомнились в ее словах и действиях, при проведении дополнительных форм таможенного контроля обнаружили у гражданки партию сумок, очков, чемоданов и аксессуаров торговых марок Chanel, Balenciaga, Miu Miu, Christian Dior.

В отношении гражданки Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

Напоминаем, что беспошлинный лимит на ввоз товаров для личного пользования воздушным транспортом по стоимости составляет 10 тыс. евро в эквиваленте, а по весу - до 50 кг.