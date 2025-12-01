В Беларуси за пятилетку планируется построить 5 млн. квадратных метров арендного жилья. Об этом сообщил премьер-министр Александр Турчин во время заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Качественная и удобная среда для жизни. В первую очередь, это жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь и сохранить квалифицированные кадры в регионах, - сказал премьер. - Строить будем там, где планируется реализация крупных производственных проектов и для работников наиболее востребованных должностей, молодых специалистов. Это сделает трудовые ресурсы подвижными, мобильными, позволит искать дом возле работы, а не наоборот»

«Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт не менее 25 тысяч километров республиканских и местных дорог. Все дороги от райцентров к агрогородкам будут с усовершенствованным покрытием, транспортная доступность вырастет - время в пути от населенных пунктов до областных центров не должно превышать час-полтора, - подчеркнул Александр Турчин. - Рост комфортности проживания в регионах планируется обеспечить за счет качественного преобразования жилого фонда и дворовых территорий, благоустройства населенных пунктов, обеспечения качественным водоснабжением и водоотведением. Запланировано строительство и реконструкция 36 очистных сооружений сточных вод. За пятилетие доля жилых домов после капитального ремонта составит не менее 11 процентов»