|19.12.2025
Экономика РБ
БОЛЕЕ 1 ТЫС. ТУРИСТОВ ПОСЕТЯТ МТЗ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
12:50 19.12.2025
Минский тракторный завод в период с 29 декабря 2025 года по 6 января 2026 года посетят более 1 тыс. туристов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.
«Экскурсии на МТЗ были практически полностью забронированы за несколько месяцев до праздников. Основной поток составят белорусские школьники и гости из России. Несмотря на высокий спрос, из-за колебаний эпидемиологической обстановки возможность найти свободное время для посещения еще есть. Кстати, почти закрыта запись на весенние каникулы. Тем, кто хочет ближе познакомиться с нашим производством, рекомендуем не затягивать с записью», — отметил Сергей Сидорович. Музейно-промышленный центр трудовой славы МТЗ будет работать 29, 30 и 31 декабря 2025 года. В новом году первых посетителей ждут 5 и 6 января.
