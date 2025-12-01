ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БОЛЕЕ 1 ТЫС. ТУРИСТОВ ПОСЕТЯТ МТЗ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ


12:50 19.12.2025

Минский тракторный завод в период с 29 декабря 2025 года по 6 января 2026 года посетят более 1 тыс. туристов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.

«Экскурсии на МТЗ были практически полностью забронированы за несколько месяцев до праздников. Основной поток составят белорусские школьники и гости из России. Несмотря на высокий спрос, из-за колебаний эпидемиологической обстановки возможность найти свободное время для посещения еще есть. Кстати, почти закрыта запись на весенние каникулы. Тем, кто хочет ближе познакомиться с нашим производством, рекомендуем не затягивать с записью», — отметил Сергей Сидорович. Музейно-промышленный центр трудовой славы МТЗ будет работать 29, 30 и 31 декабря 2025 года. В новом году первых посетителей ждут 5 и 6 января.
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
