Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,5%


12:27 19.12.2025

В январе-ноябре 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 15648,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню января-ноября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 8,9%, в обрабатывающей промышленности снизился на 4,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 3,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 4,5%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
