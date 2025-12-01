В январе-ноябре 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 15648,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню января-ноября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 8,9%, в обрабатывающей промышленности снизился на 4,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 3,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 4,5%.