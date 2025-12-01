|О компании
|19.12.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ КАК ОДНУ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
12:02 19.12.2025
Увеличение продолжительности жизни в Беларуси мы определяем как одну из стратегических целей. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.
«Вкладываем огромные ресурсы в развитие здравоохранения, постоянно открываем новые объекты, не жалеем денег на ремонт медицинских учреждений, закупку современного медоборудования. В межрайонных центрах проводим операции, которые ранее выполнялись только в РНПЦ - это я помню, это все было на моих глазах - или в областных больницах. В глубинку приезжают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Причем многие из них отечественного производства. Умеем и можем все, но не всегда все делаем. Условия для работы созданы. Зарплату врачам подняли, как они требовали, но попасть к нужному специалисту часто проблема. Особенно в малых районах и на селе. В этих тиктоках тоже читаю. Хлеб у сельчан требуем, у крестьян, а они неделями ждут то консультации специалиста, то диагностических исследований», - отметил Глава государства.
«И еще раз обращаю ваше внимание на то, что все этапы медпомощи людям - от раннего выявления болезни, комплексного лечения до реабилитации - должны выполняться в оптимальные сроки независимо от возраста и места проживания человека», - акцентировал президент.
«Белорусские хирурги выполняют высокотехнологичные операции в кардиологии, нейрохирургии, травматологии и трансплантологии. Мы прилагаем максимум усилий в борьбе за жизнь деток с самыми тяжелыми прогнозами. В детской онкологии внедрили и совершенствуем инновационные технологии. Держим руку на пульсе в развитии репродуктивной медицины. Только за последние три года наши врачи провели более пяти тысяч ЭКО. Родились почти две тысячи долгожданных малышей», - сказал Александр Лукашенко.
По словам президента, по оказанию медицинской помощи матерям и детям Беларусь сохраняет лидирующие позиции в мире и длительное время удерживает низкие показатели младенческой, детской, материнской смертности, что является огромным достижением.
