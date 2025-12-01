В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья. Не более трехсот тысяч в год, может быть, и меньше. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.

«Альтернатива - это города-спутники. Создавайте там и на прилегающих к ним территориях аналогичную по качеству полноценную городскую среду.

Хотя вижу, что здесь море проблем. Также комплексно рассмотрим тему в следующем году. Звучат идеи вместо городов-спутников развивать деревни-спутники - крупные населенные пункты - для более равномерного распределения населения. Порядка двухсот деревень таких определено. Напомню вам слова известного Василия Шукшина из интервью после выхода фильма "Калина красная". Вы помните, почти 150 миллионов человек посмотрели этот фильм. Он сказал: с уничтожением деревни мы потеряем и нравственность, и духовность, лишимся самобытности. Это наши корни, особый уклад, труд, который воспитывает. Без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам», - отметил Глава государства.