Экономика РБ


ПРЕЗИДЕНТ: В МИНСКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ НА ВВОД НОВЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ


11:21 19.12.2025

В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья. Не более трехсот тысяч в год, может быть, и меньше. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.

«Альтернатива - это города-спутники. Создавайте там и на прилегающих к ним территориях аналогичную по качеству полноценную городскую среду.

Хотя вижу, что здесь море проблем. Также комплексно рассмотрим тему в следующем году. Звучат идеи вместо городов-спутников развивать деревни-спутники - крупные населенные пункты - для более равномерного распределения населения. Порядка двухсот деревень таких определено. Напомню вам слова известного Василия Шукшина из интервью после выхода фильма "Калина красная". Вы помните, почти 150 миллионов человек посмотрели этот фильм. Он сказал: с уничтожением деревни мы потеряем и нравственность, и духовность, лишимся самобытности. Это наши корни, особый уклад, труд, который воспитывает. Без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам», - отметил Глава государства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
