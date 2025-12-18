|О компании
|19.12.2025
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: 15 ЛЕТ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ
10:29 19.12.2025
Беларусь 15 лет занимается импортозамещением, которое превращается в импортонезависимость. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.
«Никогда не стояла задача производить в Беларуси абсолютно все. Но там, где у нас есть местное сырье, научные заделы, школы, мы будем буквально выгрызать свои интересы в сложнейшей и не всегда честной конкуренции. Абсолютно бесчестной конкуренции. Тем более что у нас появилась своя атомная станция. Это позволило упрочить энергетическую самостоятельность страны почти в два раза, дать самые конкурентные в Европе тарифы производственным предприятиям, открыть новые отрасли: электроотопление жилья, электротранспорт, накопители энергии, майнинг, крипторынок. Производим собственные компьютеры и мониторы. Успешно освоили выпуск новых видов продукции в машиностроении - от мощных энергонасыщенных тракторов до беспилотных БЕЛАЗов. Фактически с нуля создали в стране производство легковых автомобилей, запустив серийную линейку на любой вкус. Сотни тысяч отечественных машин реализованы на общем рынке Союзного государства. Отдельные модели занимают в продажах первые строчки. В Минске построили новый автобусный завод МАЗ. Сегодня предприятие готово ежегодно выпускать до трех тысяч комфортабельных машин в современном дизайне - вы это все видели и знаете. На основе современных технологий нарастили собственную добычу нефти. Углубив переработку нефтяного сырья, наладили выпуск нефтяного кокса и других видов нефтепродуктов. Производим лекарства для онкобольных, аминокислоты, инновационные биопродукты. В сфере пищевой промышленности развернули производство от уникальных сухих смесей для младенцев - крайне востребованных безлактозных молочных продуктов - до элитных сыров и мясных деликатесов.
Все это результат большой многолетней работы всех белорусов, от сельского труженика до ученого. Нашей с вами работы», - отметил Глава государства.


