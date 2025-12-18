ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ТРИ НОВЫХ РЕЗИДЕНТА С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»


10:14 19.12.2025

В индустриальном парке «Великий камень» 18 декабря 2025 года зарегистрированы три новых резидента с капиталом из Китайской Народной Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального камня, ООО «Компания по научно-техническому развитию Бел-РТ» планирует вести перспективные исследовательские разработки и организует производство современного рентгеновского оборудования для тяжелой промышленности.

ООО «Международная компания научно-технического развития традиционной китайской фармацевтики Вэйши» откроет в «Великом камне» центр по комплексной профилактике и лечению диабета с применением методов традиционной китайской медицины. Проектом также предусмотрены научные исследования и проведение обучения.

ООО «Луджи Технолоджи Европа» будет разрабатывать новое поколение электронных тормозных систем, а также систем нейтрализации выхлопных газов.
