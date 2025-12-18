|О компании
|19.12.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-50 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ТУРИСТАМИ СТРАН
09:30 19.12.2025
Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности Беларуси, что подтверждают любые мировые рейтинги. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.
«Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран: 48-е место из 220 стран. Только в этом году более 250 тысяч просвещенных европейцев приехали по безвизу, лично убедились в безопасности и уюте, а также красоте нашей Беларуси.
Это при закрытых более половины пограничных пунктах. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран. Хотя над производительностью труда еще нужно серьезно работать», - отметил Глава государства.
