Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-50 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ТУРИСТАМИ СТРАН


09:30 19.12.2025

Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности Беларуси, что подтверждают любые мировые рейтинги. Об этом заявил Александр Лукашенко 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.

«Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран: 48-е место из 220 стран. Только в этом году более 250 тысяч просвещенных европейцев приехали по безвизу, лично убедились в безопасности и уюте, а также красоте нашей Беларуси.

Это при закрытых более половины пограничных пунктах. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран. Хотя над производительностью труда еще нужно серьезно работать», - отметил Глава государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
