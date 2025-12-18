Начальник главного управления стратегического развития и международного сотрудничества Минэкономики Коваленко Артем Александрович 20 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию на тему «Ограничения по использованию валютного эквивалента в арендных отношен».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.