Экономика РБ


«БЛАТНЫЕ КОРМУШКИ». ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВАХ


09:09 19.12.2025

Александр Лукашенко поручил Правительству в 2026 году ликвидировать институты развития при министерствах. Об этом глава государства заявил 18 декабря, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщает пресс-служба президента.

«Правительству за первое полугодие 2026 года поручаю полностью пересмотреть роль и функционал так называемых институтов развития. Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно? Национальное агентство по инвестициям при Минэкономики, так? Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен при МИД, Агентство по внешнеэкономической деятельности при Банке развития, Белорусская торгово-промышленная палата и прочее.

Вы знаете, вот я смотрю: Национальный центр маркетинга и конъюнктуры при МИД. Какой маркетинг? Какая конъюнктура? Да, такие вопросы есть. Так это МИД в целом должен этим заниматься. Какие еще дополнительные структуры? Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидировать в течение первого квартала 26-го года.

Что касается производителей, государство со своей стороны всегда готово подставить плечо экспортерам. Отдача очевидна: бюджетные инвестиции в экспорт полностью окупились. Десятки раз на каждый рубль бюджетной поддержки получили 30 долларов экспорта. Если надо еще какие-то стимулы, которые гарантированно дадут результат, предлагайте оперативно», - сказал Глава государства.
