ТРЦ «Титан» вблизи станции метро «Петровщина» реконструировал часть комплекса и прирос примерно на 7400 «квадратов» торговой площади.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «Сигмаполюс», новая торговая галерея с фудкортом откроются в следующем году, галерея уже приобрела завершенный вид.

«Титан» едва ли нуждается в знакомстве – как-никак один из самых крупных многофункциональных комплексов Минска. Три офисные высотки связаны единым стилобатом, который занимает трехэтажный торгово-развлекательный центр. Соседнее к нему здание изначально строили под шопинг, но позже использовали для офисов. Теперь же его воссоединили.

Две части комплекса объединили по третьему уровню вместе с аркой. Внутри новой галереи установили эскалаторы, которые дополнят существующие в западном крыле. Новые площади распределят между ритейлом и общепитом.

Тематически галерея будет разделена на разные части: первый и второй этаж займет fashion-галерея, а третий – огромный фудкорт. Последний вместит 10 корнеров, в том числе новые гастро-проекты с авторской кухней.

«Торговая часть «Титана» генерирует качественный трафик, который постоянно растет. Новая торговая галерея спроектирована с учетом требований и ожиданий разных ритейлеров. Кроме того, это позволило организовать на третьем этаже крупный фудкорт для привлечения еще больше молодежи из расположенной напротив Студенческой деревни», – объясняет компания-застройщик «Сигмаполюс».

Внутри кипят отделочные работы, арендаторы готовят свои помещения. Галерея, как ожидается, будет открыта в первом квартале 2026 года.

Пул операторов до конца еще не сформирован. В ТРЦ открыты для арендаторов.