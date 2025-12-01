В Беларуси охват социальными выплатами ежемесячно составляет порядка 3,5 млн. человек. В месяц на их финансирование направляется более 2 млрд. рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, сообщает Telegram-канал ведомства.

Сегодня действует единая цифровая платформа социально-трудовой сферы. Её ядро — Государственная информационная система социальной защиты (ГИССЗ), через которую ежемесячно проходят выплаты на 2 млрд рублей для 3,5 млн человек.

Минтруда и соцзащиты активно развивает два ключевых пользовательских интерфейса этой системы:

- Обновлённый Портал социальной защиты: через него можно не только узнать о всех 40+ видах социальных услуг, но и напрямую заказать их. Обратная связь от социальной службы поступает за 1-2 дня.

- Мобильное приложение Фонда соцзащиты (2,7 млн скачиваний): это персональный цифровой социальный помощник для работающих граждан. Оно позволяет в реальном времени отслеживать формирование пенсионных прав и контролировать отчисления работодателя.

Планы на ближайшее будущее — переход к проактивным услугам.

В следующем году будет запущен сервис проактивного назначения пенсий детям-инвалидам и молодым инвалидам. Сейчас во взаимодействиями с учреждениями здравоохранения (МРЭК) проводится его тестирование и готовится запуск в работу первый проактивный сервис уже в первой половине 2026 года.

На перспективу Минтруда и соцзащиты ставит амбициозную задачу: максимальная цифровизация поддержки по жизненным событиям. Речь идёт о таких ситуаций, как семейный капитал, получение статуса многодетной семьи, нуждаемость в оказании государственной поддержки, утрата близкого и т.д.

В Портал госслужбы занятости планируется внедрить элементы искусственного интеллекта для интеллектуального подбора вакансий, что сделает поиск работы не просто быстрым, а по-настоящему персонализированным.