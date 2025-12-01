ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНТРУДА: СОЦВЫПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЮТ ОКОЛО 3,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК


14:44 18.12.2025

В Беларуси охват социальными выплатами ежемесячно составляет порядка 3,5 млн. человек. В месяц на их финансирование направляется более 2 млрд. рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, сообщает Telegram-канал ведомства.

Сегодня действует единая цифровая платформа социально-трудовой сферы. Её ядро — Государственная информационная система социальной защиты (ГИССЗ), через которую ежемесячно проходят выплаты на 2 млрд рублей для 3,5 млн человек.

Минтруда и соцзащиты активно развивает два ключевых пользовательских интерфейса этой системы:

- Обновлённый Портал социальной защиты: через него можно не только узнать о всех 40+ видах социальных услуг, но и напрямую заказать их. Обратная связь от социальной службы поступает за 1-2 дня.

- Мобильное приложение Фонда соцзащиты (2,7 млн скачиваний): это персональный цифровой социальный помощник для работающих граждан. Оно позволяет в реальном времени отслеживать формирование пенсионных прав и контролировать отчисления работодателя.

Планы на ближайшее будущее — переход к проактивным услугам.

В следующем году будет запущен сервис проактивного назначения пенсий детям-инвалидам и молодым инвалидам. Сейчас во взаимодействиями с учреждениями здравоохранения (МРЭК) проводится его тестирование и готовится запуск в работу первый проактивный сервис уже в первой половине 2026 года.

На перспективу Минтруда и соцзащиты ставит амбициозную задачу: максимальная цифровизация поддержки по жизненным событиям. Речь идёт о таких ситуаций, как семейный капитал, получение статуса многодетной семьи, нуждаемость в оказании государственной поддержки, утрата близкого и т.д.

В Портал госслужбы занятости планируется внедрить элементы искусственного интеллекта для интеллектуального подбора вакансий, что сделает поиск работы не просто быстрым, а по-настоящему персонализированным.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте