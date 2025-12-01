ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,1%


14:30 18.12.2025

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2025 г. составил 92,6 млрд. рублей, или 107,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,4 рубля против 27,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе – ноябре 2025 г. составил 88,5 млрд. рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2025 г. составил 163,3 млрд. рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2025 г. составил 6,7 млрд. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
