Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2025 г. составил 92,6 млрд. рублей, или 107,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,4 рубля против 27,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе – ноябре 2025 г. составил 88,5 млрд. рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2025 г. составил 163,3 млрд. рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2025 г. составил 6,7 млрд. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 г.